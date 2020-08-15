Италия

Украинский полузащитник может сменить клубную прописку.

Аталанта может продать Руслана Малиновского в ближайшее трансферное окно, чтобы выручить деньги на усиление состава, сообщает TuttoMercatoWeb.

Бергамаски собираются совершить скачок в качестве состава, а для этого понадобятся финансы. Итальянский клуб планирует выручить за 27-летнего игрока 25-30 миллионов евро.

Источник утверждает, что в списке интересов Аталанты находятся Тайсон и Манор Соломон.

Малиновский в этом сезоне провел 44 поединка, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что украинец может привлечь другие клубы своим дальним ударом — Малиновский в 2020 году забил больше всех из-за штрафной в ТОП-5 лигах Европы