Италия

Хавбек может покинуть Ювентус в ближайшее время.

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески попал в сферу интересов Атлетико и Челси, сообщает портал Calciomercato.

Бернардески не входит в планы Ювентуса и может покинуть клуб в это межсезонье. Атлетико и Челси хотят воспользоваться этой возможностью и готовы начать переговоры с представителями "старой синьоры".

Действующий контракт Бернардески с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Атлетико Томаса Партея.