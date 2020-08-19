Хавбек может покинуть Ювентус в ближайшее время.
Федерико Бернардески, Getty Images
19 августа 2020, 10:58
Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески попал в сферу интересов Атлетико и Челси, сообщает портал Calciomercato.
Бернардески не входит в планы Ювентуса и может покинуть клуб в это межсезонье. Атлетико и Челси хотят воспользоваться этой возможностью и готовы начать переговоры с представителями "старой синьоры".
Действующий контракт Бернардески с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Атлетико Томаса Партея.