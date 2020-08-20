Италия

Словенец прокомментировал предстоящую финальную встречу.

Голкипер Интера Самир Ханданович рассказал о настрое на матч с Севильей в финале Лиги Европы.

"Я пришел в Интер с надеждой, что буду завоевывать здесь титулы. Наконец-то мы будем бороться за что-то важное. Я горжусь, что мы здесь. Такие матчи должны войти в нашу привычку", – рассказал Ханданович в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы обслужит нидерландец Данни Маккели.