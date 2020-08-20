Лига Европы

Итальянец поделился ожиданиями от финального матча.

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал о подготовке ко встрече с Севильей в финале Лиги Европы.

"Это мой четвертый еврокубковый сезон. Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале – это большой отрезок.

Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие – отвергаются. Наша успердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать.

Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем Севилью. Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть", – приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.