Лига Европы

УЕФА назначил бригаду арбитров на решающий матч турнира.

Матч между Севильей и Интером в финале Лиги Европы обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Помощники арбитра: Марио Дикс, Хессел Стеегстра (Нидерланды)

Четвертый арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Видеопомощник: Йохем Кампхейс (Нидерланды)

Маккели является арбитром международной категории с 2008 года. Для 37-летнего рефери это станет первый финал еврокубкового турнира, но в 2018 году он был дополнительным помощником арбитра в решающем матче турнира с участием Атлетико и Марселя, а в прошлом сезоне был видеопомощником в финале Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.