УЕФА назначил бригаду арбитров на решающий матч турнира.
Данни Маккели, Getty Images
19 августа 2020, 11:51
Матч между Севильей и Интером в финале Лиги Европы обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Помощники арбитра: Марио Дикс, Хессел Стеегстра (Нидерланды)
Четвертый арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Видеопомощник: Йохем Кампхейс (Нидерланды)
Маккели является арбитром международной категории с 2008 года. Для 37-летнего рефери это станет первый финал еврокубкового турнира, но в 2018 году он был дополнительным помощником арбитра в решающем матче турнира с участием Атлетико и Марселя, а в прошлом сезоне был видеопомощником в финале Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.
Матч Севилья – Интер состоится в Кельне в пятницу, 21 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.