Италия

"Орлята" повысились в классе по итогам плей-офф с Фрозиноне.

Завершился ответный поединок плей-офф за право выйти в Серию А, в котором Специя встретилась с Фрозиноне. Первая встреча этих команд завершилась минимальной победой Специи, поэтому все решалась во втором матче.

Несмотря на поражение со счетом 0:1 и ничейный результат по сумме двух встреч (1:1), "орлятам" удалось пробиться в высший дивизион Италии за счет лучшей позиции в турнирной таблице Серии Б.

Таким образом, Специя, которая была основана в 1906 году, впервые в своей истории выступит в Серии А. Также по итогам Серии Б-2019/20 в классе повысились Беневенто и Кротоне.

Специя - Фрозиноне 0:1 (1:1)

Гол: Роден 61