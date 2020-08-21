Италия

Полузащитник Аргентинос Хуниорс может перебраться в Италию.

Торино ведет переговоры с Аргентинос Хуниорс о покупке опорного полузащитника Фаусто Веры, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

"Быки" предложили за игрока 6 млн евро, но Аргентинос Хуниорс такая сумма не устраивает. Они хотят выручить за 20-летнего хавбека хотя бы 10 миллионов.

Кроме Торино, интерес к Фаусто приписывают московскому ЦСКА, Аяксу и Брюгге. Брюссельцы зимой предлагали за Веру 8 млн евро, но получили отказ.

Туринцы уже подписали левого защитника Милана Рикардо Родригеса, а также продлили контракт с аргентинским ветераном Кристианом Ансальди.