Италия

Швейцарский защитник подписал контракт с "быками".

Торино подписал защитника сборной Швейцарии Рикардо Родригеса, сообщает официальный сайт "быков".

Соглашение рассчитано на четыре года. Transermarket утверждает, что стоимость трансфера составила три миллиона евро.

Во второй половине прошлого сезона 27-летний игрок выступал на правах аренды в ПСВ, где провел 6 матчей.

Напомним, что ранее туринский клуб продлил контракт с другим левым защитником Ансальди.