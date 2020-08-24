Италия

Туринцы укрепят состав защитником Стандарда.

Руководство Торино согласовало условия трансфера крайнего защитника Стандарда Мегрима Войводы, сообщает Sky Italia.

По данным источника, итальянский клуб заплатит бельгийцам 5,5 миллионов евро плюс бонусы, а сам игрок согласовал условия личного контракта.

Отмечается, что на косоварского футболиста серьезно претендовала Аталанта, но бергамаски прекратили переговоры, не став продавать своих игроков.

Ранее сам Войвода заявил, что уже согласовал условия личного контракта с Аталантой и ждет, чтобы клубы согласовали сам трансфер.