Италия

Украинский полузащитник подорожал благодаря успешным выступлениям.

Руслан Малиновский вырос в цене на 10 миллионов евро по сравнению с апрелем этого года, когда последний раз происходило обновление стоимости игроков на Transfermarkt.

Теперь цена украинского полузащитника составляет 21 миллион евро, благодаря чему он вышел на второе место среди соотечественником, уступая лишь Александру Зичненко (24 миллиона евро).

Дороже Малиновского в стане бергамасков шесть футболистов: Муриэль, Сапата, Фройлер, Пашалич, Де Роон, Госенс.

Украинец в минувшем сезоне провел 44 поединка, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Gazzetta dello Sport включила Малиновского в ТОП-40 лучших футболистов сезона-2019/20.