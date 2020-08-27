"Фиалки" хотят подписать уругвайского хавбека.
Лукас Торрейра, Getty Images
27 августа 2020, 12:43
Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Итальянский клуб планирует укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается заполучить уругвайского хавбека. Представители "фиалок" готовы начать переговоры по 24-летнему игроку с руководством английского клуба.
Действующий контракт Торрейры с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов обменять Торрейру на полузащитника Ромы Амаду Диавара.