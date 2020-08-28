Италия

Туринцы могут заполучить уругвайского форварда в статусе свободного агента.

Нападающий Барселоны Луис Суарес входит в сферу интересов Ювентуса. "Старая синьора" раздумывает над его подписанием в качестве свободного агента, сообщает Джанлука Ди Марцио.

У Суареса остается еще год по контракту с Барселоной, однако новый тренер Рональд Куман сообщил уругвайцу, что не рассчитывает на него. Клуб может досрочно расторгнуть контракт с игроком, но тот просит выплатить 25 млн евро, причитающиеся ему за оставшийся срок контракта.

В Турине Суарес может стать заменой Гонсало Игуаину. Тренер Ювентуса Андреа Пирло уже сообщил аргентинцу, что не рассчитывает на него.

В сезоне-2019/20 Луис Суарес забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 36 матчах за Барселону во всех турнирах.