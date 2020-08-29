Италия

Подписание Эдина Джеко и Мойзе Кина — идеальный расклад для туринского клуба.

Новоиспеченный главный тренер Ювентуса Андреа Пирло ранее подтвердил, что Гонсало Игуаин в ближайшее время покинет клуб, поэтому туринцы вынуждены искать на его замену нового нападающего.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "старой синьоры" намерено приобрести сразу двух форвардов, в число которых входит Эдин Джеко. Ювентус уже согласовал с 34-летним боснийцем условия двухлетнего контракта, однако теперь осталось договориться с Ромой.

Кроме того, туринский клуб намерен вернуть Мойзе Кина из Эвертона путем заключения арендного соглашения до 2022 года с обязательным правом выкупа.

Ранее появлялась информация, что заменой Эдину Джеко в Роме могут стать Марио Манджукич или Аркадиуш Милик.