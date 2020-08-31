Италия

Защитник Арсенала близок к продолжению карьеры в Италии.

Наполи выбрал Сократиса Папастатопулоса, а не Николая Матвиенко, сообщает Tutto Napoli со ссылкой на журналиста RAI Чиро Венерато.

Неаполитанцы согласовали трансфер греческого защитника с Арсеналом за 4,5 млн евро. Столь низкая стоимость обусловлена тем, что контракт Сократиса с "канонирами" истекает летом 2021 года.

Ожидается, что бывший партнер Дженнаро Гаттузо по Милану заключит трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 млн евро. Отмечается, что итальянский специалист отдал предпочтение Сократису как опытному защитнику (и, очевидно, намного более дешевому – прим.).

Папастатопулос на протяжении карьеры защищал цвета АЕКа, Ники Волос, Дженоа, Милана, Вердера, Боруссии Д и Арсенала, а также провел 79 поединков за сборную Греции.

Наполи подыскивает защитника на случай ухода Калиду Кулибали. Интерес к сенегальцу приписывают Манчестер Сити.