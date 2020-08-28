Украина

"Железнодорожники" тоже имеют виды на универсального защитника "горняков".

Наполи рассматривает Николая Матвиенко в качестве замены Калиду Кулибали, который может покинуть клуб этим летом, сообщает TuttoNapoli со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Вслед за потерей бразильца Габриэля из Лилля, который решил перейти в Арсенал после того, как месяц ждал действий от Наполи, может провалиться и трансфер Матвиенко. Трансфер можно закрыть за 15 млн евро, но московский Локомотив тоже нацелился на молодого защитника, так что Наполи рискует его упустить, если будет медлить", — пишет издание.

Николай Матвиенко в прошлом сезоне помог Шахтеру выиграть чемпионат Украины, а также дойти до полуфинала Лиги Европы.

В интервью Football.ua Николай Матвиенко признавался, что хотел бы поиграть в топ-5 чемпионатах, в особенности Италии или Англии.