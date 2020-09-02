Италия

Нападающий Джанлука Лападула обошелся новичку Серии А в 4 миллиона евро.

Бывший нападающий Милана, Дженоа и Лечче Джанлука Лападула стал игроком Беневенто — сообщил официальный сайт "ведьм".

Новичок Серии А заплатит Дженоа за 30-летнего форварда 4 миллиона евро. Джанлука подписал контракт с клубом из Кампаньи до 30 июня 2023 года.

Лападула ранее выступал за Атлетико Рома (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Равенну (7, 1), Сан-Марино (35, 24), Чезену (11, 1), Фрозиноне (6, 0), Горицу (32, 14), Терамо (41, 24), Пескару (46, 30), Милан (29, 8), Дженоа (38, 8) и Лечче (27, 13).