Защитник Манчестер Юнайтед снова будет играть за "джалоросси".
Крис Смоллинг, Getty Images
03 сентября 2020, 07:10
Рома близка к подписанию центрбека МЮ Криса Смоллинга, сообщает Джанлука Ди Марцио. Римляне возьмут футболиста в аренду с обязательным выкупом за 12 млн евро.
Футболист, которому в конце ноября исполнится 31, подпишет трехлетний контракт с "волками".
В прошлом сезоне Крис Смоллинг провел в футболке Ромы 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В ближайшее время ряды римского клуба могут покинуть двое фланговых защитников. Александар Коларов близок к уходу в Интер, а Рик Карсдорп – в Аталанту.