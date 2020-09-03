Италия

Защитник Манчестер Юнайтед снова будет играть за "джалоросси".

Рома близка к подписанию центрбека МЮ Криса Смоллинга, сообщает Джанлука Ди Марцио. Римляне возьмут футболиста в аренду с обязательным выкупом за 12 млн евро.

Футболист, которому в конце ноября исполнится 31, подпишет трехлетний контракт с "волками".

В прошлом сезоне Крис Смоллинг провел в футболке Ромы 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В ближайшее время ряды римского клуба могут покинуть двое фланговых защитников. Александар Коларов близок к уходу в Интер, а Рик Карсдорп – в Аталанту.