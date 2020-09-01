Италия

"Боги" подпишут защитника Ромы.

Защитник Ромы Рик Карсдорп близок к переходу в Аталанту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Черно-синие" договорились о переходе нидерландского защитника и должны подписать его в ближайшее время. Фулбек присоединится к клубу из Бергамо на правах годичной аренды с обязательством выкупа за 7 миллионов евро.

В составе Аталанты Карсдорп должен стать заменой Люку Кастаню, который близок к переходу в Лестер.

Ранее сообщалось, что Аталанта подписала полузащитника Локомотива Алексея Миранчука.