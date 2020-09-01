"Боги" подпишут защитника Ромы.
Рик Карсдорп, Getty Images
01 сентября 2020, 23:37
Защитник Ромы Рик Карсдорп близок к переходу в Аталанту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Черно-синие" договорились о переходе нидерландского защитника и должны подписать его в ближайшее время. Фулбек присоединится к клубу из Бергамо на правах годичной аренды с обязательством выкупа за 7 миллионов евро.
В составе Аталанты Карсдорп должен стать заменой Люку Кастаню, который близок к переходу в Лестер.
Ранее сообщалось, что Аталанта подписала полузащитника Локомотива Алексея Миранчука.