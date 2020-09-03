Италия

Римляне хотят заполучить польского форварда.

Нападающий Герты Кшиштоф Пьонтек попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Волки" находятся в поисках замены Эдину Джеко и попытаются подписать польского форварда. Берлинский клуб готов отпустить своего игрока за сумму около 25 миллионов евро.

В приобретении 25-летнего игрока также заинтересована Фиорентина.

Пьонтек присоединился к Герте в январе этого года из Милана за 24 млн евро. В футболке "старой дамы" нападающий провел 16 поединков, отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома договорилась об аренде защитника Криса Смоллинга с обязательством выкупа.