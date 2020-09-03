Италия

Наполи может подписать защитника Наполи.

Центральный защитник Арсенала Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что его команда ведет переговоры с "канонирами" по 32-летнему греку.

"Мы работаем над тем, чтобы подписать Сократиса Папастатопулоса из Арсенала, мы рассматриваем его как вариант".

"Кулибали? Я готов продать его, если какой-нибудь клуб сделает необходимое предложение. Аллан в Эвертоне, похоже, завершенный трансфер", — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что Наполи надеется подписать Сократиса бесплатно. Арсенал же рассчитывает заработать на продаже греческого центрбека 4,5 миллионов евро.