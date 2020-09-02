Италия

У греческого защитника еще год по контракту с "канонирами".

Наполи хочет подписать защитника Арсенала Сократиса Папастатопулоса, но не хочет платить за него деньги, сообщает Джанлука Ди Марцио.

"Партенопеи" надеются, что грек сможет договориться с "канонирами" о досрочном расторжении контракта.

Арсенал, однако, рассчитывает получить компенсацию в 4,5 миллионов евро за Сократиса. Ранее клуб предлагал греку продлить контракт.

Возможно, Наполи занял такую позицию после того, как Арсенал расторг контракт с Генрихом Мхитаряном, чтобы тот мог бесплатно уйти в Рому.

Этим летом ряды "канониров" пополнили двое центральных защитников: Вильям Салиба присоединился к клубу после годичной аренды в Сент-Этьене, а из Лилля за 26 млн евро перебрался Габриэль Магальяйнс.