Италия

Лисандро Магальян продолжит карьеру в Серии А.

Аякс и Кротоне согласовали аренду Лисандро Магальяна — сообщил официальный сайт "акул".

Соглашение рассчитано на сезон и содержит пункт о возможном выкупе 26-летнего аргентинца.

Магальян был капитаном юниорской (U-20) сборной Аргентины и выступал на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

На клубном уровне центральный защитник выступал за Химнасия Ла-Плата (26 матчей, 0 голов), Бока Хуниорс (57, 2), Росарио Сентраль (аренда, 11, 0), Дефенса и Хустисия (аренда, 16, 1), Аякс (2, 0) и Алавес (аренда, 17, 1).