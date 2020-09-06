Итальянские клубы хотят подписать вингера Уотфорда.
Жерар Деулофеу, Getty Images
06 сентября 2020, 21:58
Полузащитник Уотфорда Жерар Деулофеу попал в сферу интересов Милана и Наполи, сообщает издание The Telegraph.
Итальянский клубы следят за вингером, который вылетел с Уотфордом из АПЛ, и попытаются подписать его в межсезонье. Испанец завершает процесс восстановления после травмы и вскоре должен вернуться в строй.
Также в приобретении 26-летнего игрока заинтересована Севилья.
Действующий контракт Деулофеу сУотфордом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании нападающего Реала Луки Йовича.