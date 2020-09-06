Италия

Итальянские клубы хотят подписать вингера Уотфорда.

Полузащитник Уотфорда Жерар Деулофеу попал в сферу интересов Милана и Наполи, сообщает издание The Telegraph.

Итальянский клубы следят за вингером, который вылетел с Уотфордом из АПЛ, и попытаются подписать его в межсезонье. Испанец завершает процесс восстановления после травмы и вскоре должен вернуться в строй.

Также в приобретении 26-летнего игрока заинтересована Севилья.

Действующий контракт Деулофеу сУотфордом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в подписании нападающего Реала Луки Йовича.