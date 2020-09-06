Вингер пропустит начало сезона в Серии А.
Федерико Бернардески, Getty Images
06 сентября 2020, 23:47
Полузащитник Федерико Бернардески не поможет Ювентусу в ближайшее время из-за проблем со здоровьем.
Бернардески получил мышечное повреждение в расположении сборной Италии и вернулся в туринский клуб. Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, восстановление полузащитника займет не менее месяца.
В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Бернардески заинтересованы Атлетико и Челси.