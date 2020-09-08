"Фиалки" хотят вернуть испанского полузащитника.
Борха Валеро, Getty Images
08 сентября 2020, 08:28
Бывший полузащитник Интера Борха Валеро попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Флорентийский клуб планирует укрепить линию полузащиты в межсезонье и хочет вернуть испанского хавбека. Руководство "фиалок" готово начать переговоры с 35-летним игроком, который находится в статусе свободного агента.
В подписании центрального полузащитника также заинтересована Верона.
В минувшем сезоне Валеро провел 25 поединков в футболке Интера, отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Фиорентина также пытается приобрести полузащитника Бенфики Аделя Таарабта.