Италия

Чешский нападающий останется играть в Бундеслиге.

Форвард Ромы Патрик Шик стал футболистом Байера, сообщил немецкий клуб в Твиттере. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Игрок будет выступать под 14-м номером.

Стоимость сделки не разглашается официально, но предполагается, что Байер заплатил 26,5 миллионов евро.

Шик не понаслышке знаком с Бундеслигой: в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за РБ Лейпциг. В 22 матчах чемпионата Германии он забил 10 голов и сделал две результативных передачи.

Лейпциг не стал выкупать Шика по финансовым причинам, а вот Байер сумел провернуть эту сделку благодаря продаже Кая Хаверца в Челси.