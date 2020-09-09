Италия

Уроженец Флоренции продолжит карьеру в Серии А.

Аталанта объявила о подписании правого защитника Валенсии Кристиано Пиччини. Переход оформлен на правах аренды с возможностью выкупа.

27-летний футболист призван заменить в Бергамо Тимоти Кастаня, которого "богиня" продала в Лестер за 21 млн евро. Ему предстоит бороться за место в основе с Хансом Хатебуром. Новичок Аталанты не выходил на поле больше года из-за перелома коленной чашечки, однако медосмотр показал, что сейчас у него все в порядке со здоровьем.

Пиччини дебютировал за сборную Италии в октябре 2018 в матче против сборной Украины. На его счету пока что три матча за "скуадру адзурру".

На протяжении карьеры Кристиано защищал цвета Фиорентины, Специи, Каррарезе, Специи, Ливорно, Бетиса, Спортинга (Лиссабон) и Валенсии.

В сезоне-2020/21 Аталанта будет играть на групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые в истории она сможет сделать это на своем стадионе.