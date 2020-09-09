Италия

Кристиано Пиччини продолжит карьеру в Серии А.

Аталанта и Валенсия договорились об аренде правого защитника Кристиано Пиччини — сообщает Sky Sport Italia.

"Богиня" арендовала 27-летнего Пиччини на сезон-2020/21 с правом выкупа летом 2021 года за 3 миллиона евро.

Кристиано не выходил на поле с августа 2019 года, когда он сломал коленную чашечку, однако медицинское обследование, которое прошел футболист в Бергамо, показало, что со здоровьем у него на данный момент все в порядке.

Пиччини сыграл 3 матча за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал за Фиорентину (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Каррарезе (32, 1), Специю (30, 0), Ливорно (21, 0), Бетис (43, 3), Спортинг Л (40, 0) и Валенсию (43, 1).