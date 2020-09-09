Италия

В среду, 9 сентября, полузащитник Брешии Сандро Тонали может стать игроком Милана.

Для того, чтобы стать игроком Милана, Сандро Тонали осталось лишь успешно пройти медицинское обследование — сообщает Sky Sport Italia.

Обследование запланировано на среду, 9 сентября, после чего Брешия и Милан оформят аренду футболиста стоимостью 10 миллионов евро с правом выкупа еще за 15 миллионов. Также при определенных обстоятельствах "ласточки" смогут получить еще 10 миллионов в виде бонусов.

Фаворитом в гонке за восходящей звездой итальянского футбола считался Интер, однако, по словам президента Брешии, "нерадзурри", уже согласовав все детали, слишком долго колебались.

В итоге Тонали, являющийся давним поклонником Милана, едва услышав о предложении "дьяволов", тут же забыл о "змеях".