Италия

Функционер прокомментировал подписание молодого хавбека.

Технический директор Милана Пауло Мальдини поделился своим мнением о приобретении полузащитника Брешии Сандро Тонали.

"Дьяволы" договорились об аренде молодого хавбека с обязательством выкупа и подписали с ним пятилетний контракт.

"Мы рады приветствовать Сандро в семье "россонери". Мы уверены, что он сможет внести существенный вклад в наши будущие успехи.

Это полузащитник с большим талантом, который сможет продвигать ценности нашего клуба", – приводит слова Мальдини портал Football Italia.

Стоит отметить, что Тонали давно является болельщиком Милана. По информации СМИ, молодой хавбек созвонился с Дженнаро Гаттузо, прежде чем взять в новом клубе 8-й номер.