Италия

Испанский хавбек вскоре вернется во Флоренцию, чтобы снова играть за "фиалок".

Борха Валеро возвращается в Фиорентину, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны согласовали годичный контракт.

Испанец является свободным агентом, поскольку не стал продлевать контракт с Интером, за который выступал три последних сезона.

До Интера Борха пять лет (с 2012 по 2017) выступал как раз за Фиорентину. В футболке "фиалок" он провел 212 матчей, в которых забил 17 голов. В прошлой кампании он сыграл 25 раз за Интер и отличился трижды.

Также Фиорентина договорилась о переходе на правах свободного агента бывшего полузащитника Милана Джакомо Бонавентуры.