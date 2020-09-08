Италия

Джакомо Бонавентура продолжит карьеру во Флоренции.

Экс-полузащитник Милана Джакомо Бонавентура определился с новой командой — сообщил официальный Твиттер Фиорентины.

"Фиалки" опередили в борьбе за 31-летнего полузащитника, покинувшего Милан в статусе свободного агента, Верону и Беневенто.

После того, как футболист пройдет медицинское обследование, он подпишет с Фиорентиной двухлетний контракт.

Бонавентура провел 14 матчей за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал за Аталанту (135 матчей во всех турнирах, 24 гола), Пергокрему (аренда, 3, 1), Падову (аренда, 18, 1) и Милан (184, 35).