Джакомо Бонавентура продолжит карьеру во Флоренции.
Джакомо Бонавентура, фото ФК Фиорентина
08 сентября 2020, 19:28
Экс-полузащитник Милана Джакомо Бонавентура определился с новой командой — сообщил официальный Твиттер Фиорентины.
"Фиалки" опередили в борьбе за 31-летнего полузащитника, покинувшего Милан в статусе свободного агента, Верону и Беневенто.
После того, как футболист пройдет медицинское обследование, он подпишет с Фиорентиной двухлетний контракт.
Бонавентура провел 14 матчей за национальную сборную Италии (0 голов) и выступал за Аталанту (135 матчей во всех турнирах, 24 гола), Пергокрему (аренда, 3, 1), Падову (аренда, 18, 1) и Милан (184, 35).