Парижане договорились о трансфере итальянского вингера.
Алессандро Флоренци, Getty Images
10 сентября 2020, 13:23
Защитник Ромы Алессандро Флоренци может в ближайшее время стать игроком ПСЖ, сообщает издание L'Equipe.
ПСЖ договорился об аренде итальянского фулбека и должен подписать его в ближайшее время. Соглашение между клубами также будет предусматривать опцию выкупа.
В составе парижан 29-летний игрок должен заменить Тома Менье, который перешел в дортмундскую Боруссию.
Во второй половине прошлого сезона Флоренци выступал на правах аренды в Валенсии, где провел 14 поединков.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании нападающего Шанхай Шеньхуа Стефана Эль Шаарави.