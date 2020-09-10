Италия

Парижане договорились о трансфере итальянского вингера.

Защитник Ромы Алессандро Флоренци может в ближайшее время стать игроком ПСЖ, сообщает издание L'Equipe.

ПСЖ договорился об аренде итальянского фулбека и должен подписать его в ближайшее время. Соглашение между клубами также будет предусматривать опцию выкупа.

В составе парижан 29-летний игрок должен заменить Тома Менье, который перешел в дортмундскую Боруссию.

Во второй половине прошлого сезона Флоренци выступал на правах аренды в Валенсии, где провел 14 поединков.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании нападающего Шанхай Шеньхуа Стефана Эль Шаарави.