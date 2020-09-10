Италия

Полузащитник Шальке Амин Арит может оказаться в Серии А.

Аталанта интересуется атакующим полузащитником Шальке Амином Аритом — сообщает Sky Sport Italia.

Возможный уход Алехандро Гомеса и неопределенная ситуация с Йосипом Иличичем заставляет руководство бронзового призера чемпионата Италии искать усиление для атакующей части средней линии команды.

Арит, за которого Шальке хочет получить 20 миллионов евро, может сыграть как на позиции "треквартисты", так и правого или левого вингера.

23-летний Амин выступал за юношеские и молодежные (U-18 U-19 U-20 U-21) сборные Франции, а затем решил защищать цвета своей исторической родины и провел 10 матчей (0 голов) за национальную сборную Марокко.

На клубном уровне Арит выступал за Нант (34 матча во всех турнирах, 1 гол) и Шальке (88, 11).