Италия

Полузащитник Ромы и сборной Италии хочет поскорее вернуться на поле.

Хавбек Николо Дзаньоло в матче за сборную Италии против Нидерландов 7 сентября порвал крестобразные связки левого колена. Это уже вторая подобная травма игрока за 2020 год – в январе он порвал "кресты" правого колена. Тем не менее, Николо утверждает, что не думал из-за этого завязывать с футболом.

"Я уже знаю все о восстановлении. Знаю, что будет сложно, но в то же время, хочу верить, что этот опыт меня закалит", — сказал Дзаньоло Corriere dello Sport.

"Я уже считаю дни до возвращения. Продолжаю получать сообщения с поддержкой. Они меня радуют и придают сил, но я не всем отвечаю – это попросту невозможно".

"Такие травмы случаются в нашей профессии. Я просто хочу поскорее вернуться к любимому делу. Никогда не думал о завершении карьеры, даже в момент, когда понял, что снова получил эту травму".

Ориентировочный срок восстановления после подобных травм – около шести месяцев. Таким же грустным "дублем", как и Дзаньоло, отличился лидер Осасуны Чими Авила, который тоже дважды порвал "кресты" в этом году.