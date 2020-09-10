Испания

Чими Авила снова пропустит около полугода из-за травмы.

Нападающий Осасуны Чими Авила порвал передние крестообразные связки правого колена, сообщает AS. Обычно восстановление после подобных травм занимает около шести месяцев.

Это уже вторая подобная травма Чими в 2020 году: в конце января он порвал "кресты" левого колена.

В сезоне-2019/20 Чими Авила сыграл в 20 матчах чемпионата Испании за Осасуну, отметившись девятью голами. С этим показателем он стал лучшим бомбардиром клуба.

Недавно подобная неприятность – поочередный разрыв крестообразных связок в течение одного года – постигла полузащитника Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло.