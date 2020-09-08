Италия

Итальянский форвард получил очередную серьезную травму.

Полузащитник Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Italia.

Дзаньоло получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче Лиги наций против Нидерландов (0:1), покинув поле в конце первого тайма. В ближайшее время молодой хавбек перенесет операцию и затем ему предстоит пройти длительный процесс восстановления.

В прошлом сезоне Дзаньоло уже пропустил около полугода из-за травмы правого колена.

Ранее сообщалось, что Рома отказалась отпускать Дзаньоло в Тоттенхэм.