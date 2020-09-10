Италия

Защитник Федерико Фасио продолжит карьеру в Кальяри.

Рома согласилась продать в Кальяри Федерико Фасио — резюмирует слухи в итальянских СМИ Football Italia.

Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро плюс бонусы. В ближайший уик-энд 33-летний центральный защитник пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом.

Ранее сообщалось, что в Кальяри перейдет Диего Годин.

Фасио провел 10 матчей за национальную сборную аргентины (1 гол) и выступал за Ферро Каррил (17 матчей во всех турнирах, 0 голов), Севилью (198, 14), Тоттенхэм (32, 0) и Рому (158, 13).