Италия

Защитник Диего Годин может остаться в Серии А.

Антонио Конте в услугах Диего Година не нуждается, Getty Images

Антонио Конте в услугах Диего Година не нуждается, Getty Images

Следующим клубом Диего Година станет Кальяри — утверждает Gazzetta dello Sport.

Оба клуба достигли принципиального согласия по поводу трансфера 34-летнего уругвайца, не возражает против перехода и сам футболист.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за ветерана являлся Ренн, который намеревался накануне старта в Лиге чемпионов укрепить состав опытными исполнителями.

Годин за свою карьеру сыграл 135 матчей за национальную сборную Уругвая (8 голов) и выступал за Атлетико Серро (64 матча во всех турнирах, 6 голов), Насьональ (46, 2), Вильярреал (116, 4), Атлетико (389, 27) и Интер (36, 2).