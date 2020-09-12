Италия

Новичок Серии А хочет усилиться ивуарийским центрбеком.

Защитник Торино Коффи Джиджи попал в сферу интересов Специи, сообщает Sky Sport Italia.

"Орлята" намерены укрепить линию обороны перед началом сезона и хотят заполучить ивуарийского центрбека. Руководство новичка Серии А уже обратилось к туринскому клубу с предложением по 27-летнему игроку.

Действующий контракт Джиджи с Торино рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "быков".

Ранее сообщалось, что Специя арендовала у Сассуоло защитников Кристиана Делль'Орко и Риккардо Маркиццы.