Италия

Кристиан Делль'Орко и Риккардо Маркицца усилили новичка Серии А.

Специя и Сассуоло согласовали аренду защитников Кристиана Делль'Орко и Риккардо Маркиццы — сообщил официальный сайт дебютанта Серии А.

Оба футболиста проведут сезон-2020/21 в составе Специи. О возможности выкупа не сообщается.

Маркицца выступал за Рому (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Авеллино (18, 0), Кротоне (20, 0), а сезон-2019/20 также провел в аренде в Специи (23, 0). За Сассуоло не провел ни одного матча, хотя принадлежит «нероверди» с 2017 года.

Делль'Орко ранее выступал за Флоренцуолу (35, 0), Феральписало (27, 2), Асколи (27, 1), Новару (31, 0), Эмполи (12, 1), Лечче (16, 0) и Сассуоло (23, 0).