Барселона не получит денег за чилийского полузащитника.
Артуро Видаль, Getty Images
12 сентября 2020, 15:58
Хавбек Барселоны Артуро Видаль уже согласовал условия контракта с Интером. Договор будет заключен до лета 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Интеру не придется платить за игрока – он перейдет на правах свободного агента. Сейчас еще ведутся переговоры с Барселоной о получении этого статуса.
Чилиец не попал в заявку "сине-гранатовых" на товарищеский матч с Химнастиком. Такая же участь постигла и форварда Луиса Суареса, который тоже близок к уходу из клуба в качестве свободного агента.