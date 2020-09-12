Италия

Барселона не получит денег за чилийского полузащитника.

Хавбек Барселоны Артуро Видаль уже согласовал условия контракта с Интером. Договор будет заключен до лета 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Интеру не придется платить за игрока – он перейдет на правах свободного агента. Сейчас еще ведутся переговоры с Барселоной о получении этого статуса.

Чилиец не попал в заявку "сине-гранатовых" на товарищеский матч с Химнастиком. Такая же участь постигла и форварда Луиса Суареса, который тоже близок к уходу из клуба в качестве свободного агента.