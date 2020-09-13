Центрбек продолжит выступления в генуэзском клубе.
Эдоардо Голданига, Getty Images
13 сентября 2020, 13:53
Защитник Сассуоло Эдоардо Голданига продолжит выступления в Дженоа в следующем сезоне.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "грифоны" договорились о продлении аренды центрбека. Соглашение между клубами также будет включать опцию выкупа.
Действующий контракт Голданиги с Сассуоло рассчитан до июня 2022 года.
В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 14 поединков в составе Дженоа, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Дженоа арендовала у Аталанты защитника Леннарта Чиборру.