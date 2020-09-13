Италия

Центрбек продолжит выступления в генуэзском клубе.

Защитник Сассуоло Эдоардо Голданига продолжит выступления в Дженоа в следующем сезоне.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "грифоны" договорились о продлении аренды центрбека. Соглашение между клубами также будет включать опцию выкупа.

Действующий контракт Голданиги с Сассуоло рассчитан до июня 2022 года.

В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 14 поединков в составе Дженоа, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Дженоа арендовала у Аталанты защитника Леннарта Чиборру.