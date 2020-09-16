Италия

Римляне договорились о трансфере алжирского вингера.

Полузащитник СПАЛа Мохамед Фарес должен в ближайшее время стать игроком Лацио, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Алжирский вингер прибудет в расположение римского клуба в среду для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера должна составить около 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне24-летний игрок провел 9 поединков, пропустив длительный период из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Лацио также объявил о приобретении нападающего Ведата Мурики.