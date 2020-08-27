Италия

Испанский вратарь продолжит карьеру в римском клубе.

Голкипер Милана Пепе Рейна перешел в Лацио, сообщает официальный сайт римского клуба.

К "орлам" опытный вратарь присоединился на правах свободного агента, расторгнув контракт с миланским клубом. Детали соглашения испанца с римлянами остаются неизвестными.

Рейна выступал в составе Милана с 2018 года, перейдя из Наполи. Вторую половину минувшего сезона 37-летний страж ворот провел на правах аренды в Астон Вилле, где отыграл 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Лацио также близок к приобретению нападающего Фенербахче Ведата Мурики.