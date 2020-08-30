Италия

Форвард планирует завершить карьеру в римском клубе.

Нападающий Чиро Иммобиле близок к продлению соглашения с Лацио, сообщает портал Sportitalia.

Итальянский форвард планирует остаться в римском клубе до окончания карьеры и согласовал контракт с клубом до 2026 года, когда ему исполнится 36 лет. Ожидается, что зарплата футболиста по новому договору будет составлять около 4 миллионов евро в год.

Действующий контракт Иммобиле с Лацио рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 44 поединка в футболке "бьянкочелести", забив 43 гола и совершив 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что интерес к Иммобиле проявляет Барселона.