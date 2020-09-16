Италия

Итальянский клуб усилился тремя футболистами.

Дженоа усилилась еще тремя футболистами, которыми стали нападающий Суонси Жоэль Асоро, полузащитник Лацио Милан Бадель и хавбек Аталанты Филиппо Мелегони.

Как сообщает официальный сайт "грифонов", Асоро перешел в новый клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа при выполнении определенных условий. Его контракт будет рассчитан до лета 2023 года.

Бадель перебрался в Дженоа из Лацио на постоянной основе, подписав соглашение до лета 2023 года.

Мелегони будет выступать за "грифонов" на правах двухлетней аренды с обязательным правом выкупа. Его контракт с новым клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, ранее Дженоа продлила аренду защитника Эдоардо Голданиги с возможным правом выкупа, а также подписала полузащитника Михи Зайца.