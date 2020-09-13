Италия

Миха Зайц вернется в Серию А.

Фенербахче и Дженоа согласовали условия трансфера полозащитника Михи Зайца — сообщил официальный Твиттер турецкого клуба.

Зайц проведет сезон-2020/21 в Дженоа на правах аренды, а по его окончании "грифоны" смогут выкупить 26-летнего словенца за 3 миллиона евро.

Миха сыграл 15 матчей за национальную сборную Словении (5 голов) и выступал за Интерблок (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Олимпию из Любляны (82, 18), Целье (59, 3), Эмполи (68, 12) и Фенербахче (22, 4).