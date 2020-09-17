Италия

Украинский полузащитник сменит клубную прописку.

Евгений Шахов договорился с Лечче о расторжении контракта и близок к подписанию соглашения с АЕКом, сообщает журналист Николо Шира.

Источник утверждает, что в греческом клубе полузащитника ждет контракт сроком на два года.

В прошлом сезоне украинец провел 24 поединка в футболке Лечче, в которых смог отметиться голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Лечче по итогам прошедшего розыгрыша Серии А вылетел из элиты итальянского футбола.