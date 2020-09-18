Италия

Сергей Шевченко — о вопросах, интересующих перед стартом чемпионата Италии.

Новый сезон Серии А стартует уже завтра, а это значит, что любители итальянского футбола получат ответы на ряд интересующих вопросов. Минувшая кампания запомнилась нам серьезной конкуренцией за золотые медали чемпионата, чего достаточно давно мы уже не наблюдали. Ювентус в определенные моменты терял лидирующую строчку, однако в конечном итоге тогда еще подопечные Маурицио Сарри смогли в очередной раз завоевать чемпионство. Смогут ли туринцы уже под руководством Андреа Пирло продолжить свою гегемонию в итальянском первенстве, или же кто-то из конкурентов наконец-то свергнет с трона Ювентус? Football.ua предлагает вашему вниманию семь главных интриг нового сезона Серии А.

Кто на этот раз бросит вызов Ювентусу?

Который уже год борьба за чемпионство сводится к попыткам обойти засидевшийся на троне Ювентус. Иной раз либо претенденты оказываются достаточно сильными, либо же сам Юве начинает оступаться, и разгорается настоящая интрига – достаточно вспомнить гонку с Наполи в позапрошлом сезоне. В разное время неофициальный титул "анти-Юве" доставался Роме, Лацио или даже Аталанте, но для завершения туринской гегемонии их усилий не хватало.

Наиболее крепким из претендентов опять смотрится Интер, в итоговой таблице сезона-2019/20 отставший от Ювентуса всего лишь на одно очко. Как показал летний отрезок, включая попадание в финал Лиги Европы, "нерадзурри" почти готовы к большим победам. Игроки подобрались опытные, команда хорошо сыграна, Конте рвёт и мечет, есть неплохое точечное усиление – пора снова бросать вызов "Старой Синьоре".

Каким тренером будет Андреа Пирло?

Главная же загадка надвигающегося чемпионата – каким будет сам Ювентус? После расставания с Аллегри в Турине начались эксперименты с тренерами. Сарри оказался инородным телом и не сумел раскрыться с лучшей стороны. Теперь его место займёт противоположность: Пирло молод, не имеет никакого тренерского опыта, зато, в отличие от Маурицио, его смело можно называть истинным ювентино – Андреа стал таковым по ходу игровой карьеры.

Будут ли так же различаться их игровые системы? Информации пока немного, в товарищеских матчах у Ювентуса вариативная схема с перестройкой между фазами обороны и атаки – защищаются в четыре защитника, атакуют в три. Так или иначе, нас ждёт новый Юве, который, похоже, всерьёз желает играть в зрелищный футбол и нравиться болельщикам. Уж с точки зрения имиджа назначение Пирло стало безукоризненным ходом.

Правильно ли сделал Милан, доверившись Пиоли?

Этим летом Милан оказался на распутье. С одной стороны, имелась предварительная договорённость с Ральфом Рангником. Опытный немецкий специалист должен был стать проводником новой стратегии, основанной на развитии молодых игроков. С другой стороны, летом "россонери" в кои-то веки блеснули. Яркие победы над Лацио и Ювентусом, результативная "группа атаки" во главе с Ибрагимовичем – такой игры Милан безуспешно добивался несколько лет. Итогом неожиданных успехов стало продление контракта Стефано Пиоли, к чьему назначению изначально относились скептически.

Новый сезон определит правильность этого выбора. Пиоли действительно готов повести Милан к вершинам, или руководство клуба проявило недальновидность, отказавшись от услуг Рангника? Мерило традиционное: попадание в Лигу чемпионов, по которой "россонери" ох как соскучились. В любом случае, ожидания от Милана снова высокие, что лишь подогревается трансферами – Сандро Тонали всё-таки оказался в своём любимом клубе.

Продолжится ли сказка Аталанты?

Каждый год от Аталанты ждут, что она рухнет вниз, но всякий раз команда Гасперини умывает скептиков. Потери ведущих игроков, серьёзное отношение конкурентов, участие в Лиге чемпионов – всё "Богиня" выдерживает, становясь год от года лишь привлекательнее. Минувший сезон был невероятным: четвертьфинал ЛЧ и 98 голов в чемпионате – исторический успех. Но не стал ли он заодно высшей точкой развития симпатичной команды из Бергамо?

Звёздная "группа атаки" не молодеет. Гомесу с Иличичем по 32 года, причём у Йосипа депрессия, и неизвестно, сумеет ли он вернуться на прежний уровень. Ему на подстраховку куплен Миранчук, но новичку понадобится время на адаптацию. Малиновский провёл качественный летний отрезок, его ударами с левой теперь пугают итальянских вратарей, только вот потянет ли Руслан роль нового лидера Аталанты? Наконец, хватит ли куража и сплочённости ещё на один год?

Появятся ли новые украинские легионеры?

Успехи Малиновского привлекли внимание к футболистам из Украины, которые со времён Андрея Шевченко крайне редко появлялись в Серии А. Итальянские газеты пестрят трансферными слухами: Болонья очень хочет прибрести Супрягу, Милан интересуется Миколенко, Наполи рассматривал вариант с Матвиенко – глаза разбегаются от изобилия соответствующих новостей. Кальчо может стать для украинских болельщиков ещё ближе.

Время пока есть: трансферное окно в Италии закрывается 5 октября. Разумеется, на сделки может влиять, например, попадание Динамо в Лигу чемпионов, поскольку киевляне не желают отпускать Супрягу именно сейчас. Переходы украинцев становятся отдельной интригой – кто всё-таки окажется на Апеннинах? Справедливости ради уточним, что одним нашим легионером станет меньше: Евгений Шахов, ранее вылетевший с Лечче, покидает Италию.

Останется ли результативность столь же высокой?

Серия А вопреки устаревшим стереотипам зарекомендовала себя весьма результативным чемпионатом: за сезон-2019/20 было забито 1154 мяча или же 3,04 за игру. По общей результативности это лучшая лига среди топ-5, по средней несколько уступает Бундеслиге. Отчасти это связано с любовью итальянских арбитров назначать пенальти, отчасти – с низкой квалификацией защитников, но в первую очередь речь идёт об атакующей философии. Даже середняки (особенно Сассуоло) с аутсайдерами (особенно Лечче) зачастую стремились играть первым номером и угрожать воротам соперника. Классические "автобусы" или "тики-така" худших образцов с владением ради владения здесь слабо распространены.

Есть у результативности личная мерка: сохранит ли Серия А "Золотую Бутсу"? Не факт, что это удастся Иммобиле, чья победа в конкурсе вызвала немало споров, но ведь есть как минимум Роналду, которому этот приз не покорялся с 2015 года. К слову, годом позже эстафету перехватил Луис Суарес, а ведь уругваец теперь имеет все шансы оказаться партнёром Криштиану. А почему бы на "бутсу" не замахнуться грозному Ромелу Лукаку? Или блеснёт кто-нибудь из Аталанты? Сильных форвардов в нынешнем Кальчо хватает.

Когда вернутся матчи со зрителями?

Тема, так или иначе объединяющая весь мир, но действительно особенная для Италии. Слишком уж много эмоций было пережито и слёз выплакано этой весной, когда эта страна первой в Европе столкнулась с последствиями коронавируса. Здесь много острых моментов: так, матч Аталанта – Валенсия на Сан-Сиро стал катализатором последующей эпидемии в Бергамо, а итальянские ультрас были категорически недовольны возвращением футбола при пустых трибунах.

Многие клубы уже сейчас готовы запускать болельщиков. Более того, Парма, Сампдория и Наполи уже проводили товарищеские матчи со зрителями – разумеется, с ограничением до 1000 человек и мерами предосторожности. Правительство, впрочем, не спешит открывать стадионы из-за начала учебного года (он в Италии традиционно начинается в середине сентября) и риска перегрузить систему здравоохранения. Как итог, стартовые туры Серии А начнутся без зрителей – до конца сентября им вход закрыт. Попадут ли тифози на стадионы хотя бы до конца года?